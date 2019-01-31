Причину лидерства Зеленского в президентском рейтинге объяснил эксперт

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Политолог Владимир Корнилов прокомментировал высокий рейтинга шоумена Владимира Зеленского, сообщает ФАН.

Он подчеркнул, что один соцопрос может не соответствовать действительности. По его словам, некоторые «структуры» работают над тем, чтобы он и Юлия Тимошенко вышли во второй тур.

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«Над этим действительно активно работают, но надо заметить, что эти структуры не учитывают объема силового ресурса, который имеется в распоряжении Порошенко. Смело накидывайте 5-6 процентов и вы увидите, что шансов у Зеленского нет», — заключил Корнилов.

Ранее сообщалось, что Зеленский впервые опередил Тимошенко.