Причину лидерства Зеленского в президентском рейтинге объяснил эксперт
Политолог Владимир Корнилов прокомментировал высокий рейтинга шоумена Владимира Зеленского, сообщает ФАН.
Он подчеркнул, что один соцопрос может не соответствовать действительности. По его словам, некоторые «структуры» работают над тем, чтобы он и Юлия Тимошенко вышли во второй тур.
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«Над этим действительно активно работают, но надо заметить, что эти структуры не учитывают объема силового ресурса, который имеется в распоряжении Порошенко. Смело накидывайте 5-6 процентов и вы увидите, что шансов у Зеленского нет», — заключил Корнилов.
Ранее сообщалось, что Зеленский впервые опередил Тимошенко.