В Ессентуках нашли тайник с редкими фотографиями Николая II

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В Ессентуках найден тайник с редкими фотографиями императора Николая II и его семьи. Об этом сообщает «Победа 26».

Как отмечается, его обнаружили под ветхой балкой во время ремонта крыши здания управления Федерального казначейства Ставропольского края.

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Уточняется, что в нем около 100 лет пролежал конверт со снимками, которые до этого никогда не публиковались. На большинстве фотографий запечатлен высокий казак среди сослуживцев, а также Николай II со своей семьей.

Подчеркивается, что на двух изображениях даже сохранились подлинные автографы детей из царской семьи.

Позднее выяснилось, что краевед Роман Нутрихин установил, кому принадлежали фотографии. Как отмечается, речь идет об Анатолии Федюшкине. В 1907 году он поступил на службу в спецподразделение, отвечавшее за охрану императорской семьи.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте нашли старинный клад стоимостью $1 млн.