Похищенная картина Куинджи снова отправится на выставку

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Несмотря на недавний инцидент с похищением из Государственной Третьяковской галереи картины «Ай-Петри. Крым», Государственный Русский музей готовит выставку произведений Архипа Куинджи с участием полотна.

Как сообщает «Эхо Москвы», на экспозиции будет показана возвращенная после кражи картина, находящаяся, по оценкам экспертов, в удовлетворительном состоянии.

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В Русский музей полотно Куинджи будет передано 31 января.

Ранее стало известно, что директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сохранит свой пост после кражи картины с выставки.

Мужчина по имени Денис Чуприков обвиняется в том, что похитил картину с временной выставки 27 января. 28 января Чуприкова задержали, а 29 января он был арестован.