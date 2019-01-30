Избит звезда сериала «Империя»

Звезда сериала «Империя» Джусси Смоллетт подвергся нападению неизвестных на улице, сообщает Hollywood Reporter.

Уточняется, что на 36-летнего актера напали мужчины в лыжных масках, которые выкрикивали расистские и гомофобные оскорбления (актер — открытый гей — прим. ред.).

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Они стали избивать Смоллетта, после чего накинули ему на шею веревку и попытались задушить.

Актера доставили в больницу, но в тот же день отпустили домой.

Полиция возбудила дело о преступлении на почве ненависти.