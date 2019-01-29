Суд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи

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Таганский суд арестовал Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай- Петри. Крым» из Третьяковской галереи, передает РИА «Новости».

«Избрать в отношении Дениса Чуприкова … меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила решение судья.

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Ранее следователь в суде сообщил о сообщниках обвиняемого в похищении картины Куинджи.

Мужчина по имени Денис Чуприков обвиняется в том, что похитил картину с временной выставки 27 января. 28 января он был задержан, похищение картины объяснил необходимостью расплатиться с долгами.