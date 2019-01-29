В МВД объяснили, почему похититель смог украсть картину Куинджи

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Замначальника управления столичного управления уголовного розыска МВД Олег Колтунов рассказал о краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

По словам Колтунова, действия похитителя были «хладнокровными», поэтому окружающие не усомнились в их правомерности.

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«Успех кражи обеспечила внезапность и полная уверенность», — сказал Колтунов.

Он добавил, что общие приметы похитителя были получены благодаря видеокамерам. Кроме того, удалось найти свидетеля, который видел отъезд похитителя на автомобиле. Когда злоумышленника удалось обнаружить, он спал, поэтому его смогли застать врасплох.

«По вопросам, которые были заданы ему, и по обстоятельствам он понял, что отпираться нет никакого смысла. Все происходило очень быстро», — отметил Колтунов.

Ранее Минкультуры анонсировало кадровые решения после кражи картины в Третьяковской галерее.