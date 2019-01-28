Стало известно, когда представитель России выступит на «Евровидении»

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Участник от России будет выступать во второй части второго полуфинала «Евровидения — 2019», который состоится 16 мая 2019 года в Выставочном центре Тель-Авива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты жеребьевки.

«Россия будет выступать во второй половине второго полуфинала», — заявил ведущий во время жеребьевки.

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Жеребьевка прошла в понедельник, 28 января, в Музее искусств Тель-Авива.

Ранее были названы шансы России на победу в «Евровидении».