Макаревич высказался против введения худсоветов

Музыкант и народный артист России Андрей Макаревич высказался против возобновления практики худсоветов, сообщает РИА «Новости».

Ранее народный артист РСФСР, актер и певец Михаил Боярский выступил за создание худсоветов, которые могли бы оценивать достоинства произведений кино и театра.

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«Я не могу сказать, что надо делать, но я точно знаю, чего не надо делать. Потому что просто стыдно в течение одной жизни несколько раз наступать на одни и те же грабли», — заявил Макаревич.

Он отметил, что помнит «чем кончались худсоветы», и призвал этого избежать.

Ранее в Госдуме отругали Диму Билана за идею музыкальной цензуры.