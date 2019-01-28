После кражи картину Куинджи вывезут из Москвы

Сотрудники Русского музея — хранитель и реставратор — приедут в Москву за картиной Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» 29 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Русского музея.

Кратина 27 января была похищена из Третьяковской галереи и найдена утром на следующий день. Как сообщалось, найденная после кражи картина «Ай-Петри. Крым» не будет возвращена на выставку Куинджи в галерею.

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Обычно картина хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге, в Москву ее привезли в рамках открывшейся выставки.

Ранее директор Третьяковки объяснила, почему украли картину Куинджи.