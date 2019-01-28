Правоохранители составили фоторобот похитителя картины Куинджи

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Источник рассказал, что провоохранителям удалось составить фоторобот человека, который накануне украл картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам источника, у преступника был сообщник, который во время ограбления ждал его в автомобиле.

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«Со слов очевидцев составлен фотокомпозиционный портрет похитителя», — сказал источник.

Уточняется, что изображение было разослано в отделения столичной полиции.

Ранее сообщалось, что в МВД установили приметы похитителей картины Куинджи.