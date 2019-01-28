Создатели «Смешариков» отреагировали на иск Фонда кино
В группе компаний «Рики», которая владеет правами на «Смешариков», отреагировали на данные об иске, поданном к продюсеру мультфильма Илье Попову из-за невозвращенных средств. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно заявлению, в настоящее время исковое заявление рассматривается, а также решаются стандартные процедурные вопросы.
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«Мы выполним свои обязательства перед Фондом кино в полной мере», — говорится в заявлении.
Ранее глава «Союзмультфильма» рассказала про уникальность проекта «Смешарики».