В Росгвардии рассказали об охране Третьяковки

В Росгвардии пояснили, что охрану Третьяковской галереи осуществляла служба безопасности самого музея, а не ведомство, передает РИА «Новости».

«Росгвардия в том корпусе, где проходит выставка Куинджи, имеет лишь на входе один пост — входную группу. То есть стоит сотрудник, в задачи которого входят вопросы досмотра посетителей при помощи металлодетектора и других средств. Другими словами — пресечь пронос в зал запрещенных предметов», — рассказал представитель ведомства Валерий Грибакин.

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По его словам, «на этом функции Росгвардии закончены».

Ранее в полиции назвали стоимость похищенной картины Куинджи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с места событий.