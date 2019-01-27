Искусствовед прокомментировал кражу картины Куинджи

Вице-президент Российской академии художеств Андрей Золотов отреагировал на похищение картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи в столице, передает РИА «Новости».

Золотов считает, что необходимо совершенствовать систему охраны в галереях, так как похитители не первый раз воруют полотна известных художников в российских музеях. До этого дня также бывали инциденты, когда неизвестные люди снимали картины и без труда выносили их. Иногда картины удавалось найти, а бывает — нет.

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Ранее сообщалось, что полиция рассказала подробности о пропаже картины Куинджи.

Также в Третьяковской галерее усилили меры безопасности