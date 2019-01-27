«А как же Украина?!»: Собчак о скриншотах НТВ про драку Виторгана

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Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канала прокомментировала скандал вокруг ее интервью для телеканала НТВ.

«Целая подводка и сюжет посвящаются этой хрени и ни слова про Украину», — написала Собчак.

По ее словам, сюжет НТВ должен был быть посвящен обсуждению ситуации на Украине.

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Она также добавила, что канал больше интересовал скандал вокруг драки ее мужа Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова.

Собчак подчеркнула, что шефредактор обещал ей убрать вопрос про драку из интервью.

Ранее Собчак рассказала об ожиданиях от обернувшегося скандалом эфира НТВ.