«А как же Украина?!»: Собчак о скриншотах НТВ про драку Виторгана
Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канала прокомментировала скандал вокруг ее интервью для телеканала НТВ.
«Целая подводка и сюжет посвящаются этой хрени и ни слова про Украину», — написала Собчак.
По ее словам, сюжет НТВ должен был быть посвящен обсуждению ситуации на Украине.
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Она также добавила, что канал больше интересовал скандал вокруг драки ее мужа Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова.
Собчак подчеркнула, что шефредактор обещал ей убрать вопрос про драку из интервью.
Ранее Собчак рассказала об ожиданиях от обернувшегося скандалом эфира НТВ.