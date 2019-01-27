«Наивная дура»: Собчак об ожиданиях от обернувшегося скандалом эфира НТВ

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Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию вокруг скандала на телеканале НТВ.

По ее словам, она ушла из студии НТВ до начала эфира из-за того, что телеканал решил сделать сюжет про драку между ее мужем Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым.

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Она также опубликовала фото, на котором идет в сторону студии НТВ.

Собчак подчеркнула, что на этом фото она «радостная дура».

Ранее сообщалось, что Собчак признала факт драки между Виторганом и Богомоловым.