В поместье Майкла Джексона осудили фильм об изнасилованиях

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Представители имения поп-звезды Майкла Джексона раскритиковали документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором утверждается, что он изнасиловал двух мальчиков. Об этом сообщает AP.

Как отмечается, они обвинили героев киноленты в клевете и назвали их «лжесвидетелями».

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«В этом фильме ничем не подтвержденные обвинения в действиях, которые якобы произошли 20 лет назад, преподносятся как факт», — говорится в заявлении, отрывок из которого приводит The Hollywood Reporter.

В поместье подчеркнули, что артист всегда уважительно относился к детям и никогда не делал им ничего плохого.

Ранее сообщалось, что фильм о Майкле Джексоне и изнасилованиях шокировал зрителей.