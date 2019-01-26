В поместье Майкла Джексона осудили фильм об изнасилованиях
Представители имения поп-звезды Майкла Джексона раскритиковали документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором утверждается, что он изнасиловал двух мальчиков. Об этом сообщает AP.
Как отмечается, они обвинили героев киноленты в клевете и назвали их «лжесвидетелями».
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«В этом фильме ничем не подтвержденные обвинения в действиях, которые якобы произошли 20 лет назад, преподносятся как факт», — говорится в заявлении, отрывок из которого приводит The Hollywood Reporter.
В поместье подчеркнули, что артист всегда уважительно относился к детям и никогда не делал им ничего плохого.
Ранее сообщалось, что фильм о Майкле Джексоне и изнасилованиях шокировал зрителей.