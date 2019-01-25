Толкнувший Скабееву журналист отказался извиняться

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Украинский журналист Сергей Сидоренко, который толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ, отказался извиняться перед ней. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он несомненно «нарушил правила».

Он также добавил, что поступил «так, как должен был бы поступить любой».

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Сидоренко объяснил свои действия тем, что у него сдали нервы.

Ранее сообщалось, что депутат и экс-боксер Николай Валуев отреагировал на просьбу защищать Скабееву.