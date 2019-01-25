Соловьев вступился за отправленную Чубайсом в «Дом-2» Захарову
Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев в своем твиттере выступил в поддержку официального представителя МИД России Марии Захаровой в ее конфликте с главой Роснано Анатолием Чубайсом.
Соловьев заявил, что у Чубайса находится время на разговоры о замене Ольги Бузовой на Захарову, при этом ответить на конкретные «вопросы о бедности россиян в богатой стране» он не спешит.
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«Марии Захаровой удалось невозможное: теперь мы знаем, что Чубайс смотрит Дом-2», — заметил Соловьев.
Телеведущий добавил, что эти подробности «многое поставили на свои места».
Ранее Чубайс предложил сделать официальным представителем МИДа телеведущую и певицу Бузову вместо Захаровой, поскольку первая, на его взгляд, популярнее.