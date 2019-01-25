Крис Браун подал иск против девушки, обвинившей его в групповом изнасиловании

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Американский певец Крис Браун подал диффамационный иск против женщины, которая обвинила его и двух других мужчин в изнасиловании. Об этом сообщает CNN.

24-летняя девушка обвинила троих мужчин, в числе которых и Крис Браун, в изнасиловании, которое произошло в Париже в номере отеля Брауна 15 января.

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По словам адвоката певца, показания девушки были оспорены и оказались недостаточными для судебного преследования.

Ранее Крис Браун отреагировал на обвинение в групповом изнасиловании.