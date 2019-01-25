Появилось видео «нападения» украинской делегации ПАСЕ на российскую журналистку

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В сети появилось видео, на котором запечатлено, как украинская делегация в ПАСЕ толкает и оскорбляет российскую журналистку Ольгу Скабееву. Об этом сообщает ФАН.

Уточняется, что делегация Украины также пыталась подарить Скабеевой туалетную бумагу в знак протеста против информации, которую распространяют российские СМИ.

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Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Борислав Береза толкнул и оскорбил Скабееву в ПАСЕ. Также он заявлял, что «никто» в ПАСЕ «не относится с уважением» к представителям российских медиа.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Березе последствиями, если он не извинится перед Скабеевой.