«Ребята, завязывайте!»: Виторган отреагировал на новую «измену» Собчак с Богомоловым

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Актер Максим Виторган в своем инстаграме ответил на поступившее ему sms-сообщение о том, что его супруга Ксения Собчак якобы опять проводит время в ресторане с режиссером Константином Богомоловым.

«Ребята, завязывайте!» — ответил актер на сообщение, а также прикрепил его фотографию.

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В своем посте он подчеркнул, что «не работает по вызову» и не сможет перенести «такой визг» во второй раз. По его словам, «этот гештальт он уже закрыл».

Виторган добавил, что если кто-нибудь увидит его с «кем-нибудь», то «Ксюше» писать не следует.

«Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны», — заключил Виторган.

Ранее сообщалось, что Виторган отстранился от Собчак после драки с Богомоловым.