Минобороны рассекретило документы к 75-летию прорыва блокады Ленинграда

Министерство обороны России рассекретило и опубликовало на своем сайте архивные документы, которые связаны с прорывом фашистской блокады Ленинграда.

Большая часть обнародованных документов связана с «Дорогой жизни», единственной транспортной магистралью, которая соединяла осажденный Ленинград с тылом СССР.

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В частности, Минобороны показало постановление Военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней дороги через Ладогу и постановление от 1 мая 1942 года о строительстве стратегического подводного трубопровода длиной 35 км для доставки топлива в Ленинград.

В январе прошлого года Минобороны рассекретило архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата.