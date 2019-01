Исполнитель роли Чувака намекнул на сиквел «Большого Лебовски»

Американский актер Джефф Бриджес, который исполнил роль Чувака в комедийном фильме братьев Коэнов «Большой Лебовски», разместил в своем твиттере пост с намеком на продолжение киноленты.

В коротком ролике Бриджес в образе Чувака смотрит в камеру и усмехается. После показана дата — 3 февраля 2019 года.

«Нельзя жить прошлым, чувак. Следи за новостями», — говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что Бриджес лишился дома из‐за оползней.

Can't be living in the past, man. Stay tuned. pic.twitter.com/zL2CLYhGAM