Собчак возмущена «топом Яндекса»: людям интересны разборки, а не театральные премьеры

Российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала новости, представленные в «топе Яндекса». Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, уже второй день она шокирована тем, что представлено в списке новостей.

«Театральные премьеры людей интересуют гораздо меньше, чем личные разборки», — заявила Собчак.

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Она добавила, что в этой ситуации в «скандальности» упрекают ее.

«Как говорил Довлатов, «Сталин тиран, но кто написал миллион доносов?» — заключила Собчак.

Ранее в окружении Собчак рассказали об обиженном Виторгане.