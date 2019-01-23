Собчак возмущена «топом Яндекса»: людям интересны разборки, а не театральные премьеры
Российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала новости, представленные в «топе Яндекса». Об этом она написала в своем телеграм-канале.
По ее словам, уже второй день она шокирована тем, что представлено в списке новостей.
«Театральные премьеры людей интересуют гораздо меньше, чем личные разборки», — заявила Собчак.
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Она добавила, что в этой ситуации в «скандальности» упрекают ее.
«Как говорил Довлатов, «Сталин тиран, но кто написал миллион доносов?» — заключила Собчак.