«Пусть приводят силой»: режиссер «Праздника» готов сопротивляться полиции

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Режиссер комедии о блокаде «Праздник» Алексей Красовский пожаловался в беседе с RTVi на внимание со стороны полиции.

По словам Красовского, о фильме его расспрашивают следователи, ищущие источники ее финансирования. «Один искал экстремизм-терроризм, а второй занимается экономическими преступлениями и коррупцией»,— поделился режиссер, добавив, что первый следователь его больше не беспокоит, а второй вместе с помощниками продолжает выходить на контакт.

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Тем не менее на допрос Красовский не пошел и звонки полиции, как он утверждает сам, игнорирует. «Пусть приводят силой»,— резюмирует он.

«Праздник» — фильм о семье, пользующейся привилегиями в блокадном Ленинграде. Картина, которую осудили, Российское военно-историческое общество и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, ранее вышла на YouTube.