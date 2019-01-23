«Кинулась не к мужу»: реакция Собчак на драку Виторгана попала на видео

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Телеведущая Ксения Собчак приехала на место драки своего мужа Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в сети появилось видео, на котором видны действия Собчак после драки ее мужа.

Как отмечается, телеведущая вбежала в кафе, около которого произошел инцидент, и ушла в неизвестном направлении.

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При этом Виторгана в заведении в этот момент не было.

Ранее СМИ сообщили, что Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак.