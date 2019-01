АВВА назвала сроки презентации новых песен

Воссоединившаяся шведская музыкальная группа АВВА намерена презентовать две свои новые песни — I Still Have Faith In Love и Don't Shut Me Down — во второй половине 2019 года. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По информации издания, выпуск новых песен задерживается из-за вопросов юридического характера. Представители группы надеются, что релиз состоится до осени.

Группа АВВА объявила о воссоединении в апреле прошлого года, впервые с 1983 года.

В 2017 году сообщалось, что ABBA собиралась отправиться в виртуальное турне.