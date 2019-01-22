Татарская певица умерла на сцене

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Популярная татарская певица Фания Халиуллова умерла на сцене в Димитровграде во время исполнения песни, сообщает портал Dimgrad24.ru.

Педагог и руководитель музыкальных ансамблей «Карлыгач» и «Неугасимые звезды» почувствовала себя плохо во время выступления в ЦКиД «Восход». Она упала, и прибывшим медикам не удалось реанимировать артистку. По предварительной версии, причиной смерти стала остановка сердца.

Фание Халиуллиной было 53 года. Кроме педагогической и музыкальной деятельности, в городе она была также известна благодаря тому, что регулярно вела национальные татарские праздники.