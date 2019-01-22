Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак, сообщили СМИ

Актер Максим Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым в центре Москвы, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел около кафе, где отдыхал Богомолов.

Как сообщает StarHit, Виторган пришел в кафе, после чего мужчины вышли на улицу, а через некоторое время режиссер вернулся с кровью на лице.

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По предварительным данным, причиной конфликта стало появление информации об измене Ксении Собчак с режиссером.

Уточняется, что помощь медиков режиссеру не понадобилась.