Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак, сообщили СМИ
Актер Максим Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым в центре Москвы, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел около кафе, где отдыхал Богомолов.
Как сообщает StarHit, Виторган пришел в кафе, после чего мужчины вышли на улицу, а через некоторое время режиссер вернулся с кровью на лице.
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По предварительным данным, причиной конфликта стало появление информации об измене Ксении Собчак с режиссером.
Уточняется, что помощь медиков режиссеру не понадобилась.