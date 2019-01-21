Леди Гага раскритиковала Пенса за его жену

Американская певица Леди Гага раскритиковала вице-президента США Майка Пенса и его супругу Карен. Об этом сообщает TMZ.

Как отмечается, она высказала ряд критических замечаний в отношении властей страны во время выступления в Park Theater в Лас-Вегасе. Сначала она поинтересовалась, когда президент страны Дональд Трамп прекратит шатдаун и случится ли это вообще. Затем она раскритиковала Карен Пенс за то, что она работает в школе, где запрещены ЛГБТ.

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«И в отношении Майка, который считает нормальным, что его жена работает в школе, где запрещены ЛГБТ-сообщества, вы неправы. Вы являетесь самым плохим воплощением того, что значит быть христианином», — сказала Леди Гага.

Она добавила, что является христианкой и знает, что в этой религии нет предубеждений против кого-либо и рады всем.

Ранее Леди Гага осудила Ар Келли из-за обвинений в сексуальном насилии.