Стало известно, почему фильм «Праздник» удалили с YouTube

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Режиссер фильма «Праздник» о блокадном Ленинграде Алексей Красовский назвал причину удаления картины с видеохостинга YouTube. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в компании объяснили инцидент «ошибкой системы».

«Как разъяснили мне в представительстве YouTube, ошибка системы, бывает. Они заверили, что «больше такого не должно произойти», — рассказал Красовский.

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В агентстве уточнили, что кинолента была размещена на этой платформе 3 января 2019 года. Фильм еще не выходил в широкий прокат, поскольку режиссер принял решение не обращаться в Минкульт за прокатным удостоверением.

Ранее сообщалось, что удаленный фильм «Праздник» снова доступен на YouTube.