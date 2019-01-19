Андрей Губин рассказал, как чуть не умер

Музыкант Андрей Губин заявил в программе «Сегодня вечером», что его долгое время преследуют серьезные проблемы со здоровьем, передает «Стархит».

В издании уточнили, что музыкант долгое время страдает от неврологического заболевания, которое приводит к сильным спазмам мышц лица и глаз.

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«На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно», — заявил на программе Губин.

Однако, подчеркнул музыкант, «Андрюша так просто не сдается».

Он также рассказал, что в последнее время «болячки преобладают в его жизни» и поэтому он старается не выходить на публику и разлюбил фотографироваться.

Губин добавил, что ему удалось «много накопить» — по оценкам музыканта, сбереженных денег ему хватит еще «примерно на 10 лет».

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала, как Губин справляется с тяжелой болезнью и потерей квартиры.