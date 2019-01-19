СМИ: Виталий Милонов сходил на концерт «Гопоты»

В одном из баров Петербурга во время концерта заметили человека, похожего на депутата Государственной думы Виталия Милонова, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, соответствующее видео выложили пользователи социальных сетей. На нем человек, похожий на Милонова, стоит с листами бумаги у сцены, на которой выступает группа «Гопота».

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В 2012 году группа сочинила песню «Милонов». В ней поется о борьбе депутата с геями.

Ранее Милонов в своем рэп-клипе призывал музыкантов «следить за базаром».