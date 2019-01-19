Перенесшую сердечный приступ Диану Арбенину выписали из больницы

Лидер группы «Ночные снайперы» певица Диана Арбенина, перенесшая во Франции сердечный приступ, выписалась из больницы, сообщает РИА «Новости».

Как рассказала PR-директор артистки Мария Кохель, певица выписалась из больницы под свою ответственность. По приезде в Москву она пройдет обследование.

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«Ей диагноз не поставили, боль до конца не сняли, но она в принципе такой человек, который не любит лечиться, решила выписаться», — заявила Кохель.

По ее словам, опасности для жизни артистки нет.

Ранее СМИ сообщили о сердечном приступе у Арбениной.