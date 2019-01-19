Бывшего менеджера Ар Келли обвинили в запугивании одной из его жертв

Экс-менеджера музыканта Ар Келли Генри Джеймса Мэйсона обвинили в угрозах одной из его жертв. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, он уже явился в полицию и был освобожден под залог в $10 тыс.

Как отмечается, это произошло в мае 2018 года.

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«Я причиню страдания тебе и твоей семье, когда я тебя увижу, то поймаю и убью», — заявил Мэйсон.

Эти слова зафиксированы на записях, имеющихся в распоряжении полиции.

Ранее сообщалось, что студия прекратила сотрудничество с Ар Келии из-за скандала с сексуальным насилием.