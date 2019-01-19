В США украли коллекцию комиксов о Бэтмене на $1,4 млн

В американском штате Флорида была похищена коллекция из 450 комиксов о Бэтмене, чья стоимость составляет примерно $1,4 млн. Об этом сообщает Sun Sentinel.

Согласно имеющейся информации, кража произошла 9 января. По мнению владельца коллекции Рэнди Лоуренса, единственным свидетелем выгрузки коробок с комиксами на складе был рабочий. Он считает, что похититель проник в помещение через крышу.

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«Эта коллекция была моим детищем, я так усердно работал и отказывал себе во многом так долго, чтобы собрать ее, поэтому такая потеря для меня — ужасный удар», — сказал Лоуренс.

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