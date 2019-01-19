СМИ: Зеленского сопровождает авто бизнес-группы Коломойского

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Украинский шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский использует для передвижения по Киеву автомобиль бизнес-группы «Приват», которая принадлежит Игорю Коломойскому. Об этом пишет «Украинская правда».

Отмечается, что в распоряжении журналистов находится видеозапись, на которой Зеленский садится в собственный автомобиль Range Rover, за которым следует Volkswagen Multivan.

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Согласно имеющейся информации, номера второго автомобиля зарегистрированы на ОАО «Синтез Ойл», которое является частью одесского перевалочного комплекса под контролем бизнес-группы Коломойского.

Ранее Зеленский рассказал о встрече с Порошенко.