СМИ: Зеленского сопровождает авто бизнес-группы Коломойского
Украинский шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский использует для передвижения по Киеву автомобиль бизнес-группы «Приват», которая принадлежит Игорю Коломойскому. Об этом пишет «Украинская правда».
Отмечается, что в распоряжении журналистов находится видеозапись, на которой Зеленский садится в собственный автомобиль Range Rover, за которым следует Volkswagen Multivan.
Реклама
Согласно имеющейся информации, номера второго автомобиля зарегистрированы на ОАО «Синтез Ойл», которое является частью одесского перевалочного комплекса под контролем бизнес-группы Коломойского.