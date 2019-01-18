Звезда «Игры престолов» пожаловалась на запрет мыть голову

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Актриса Софи Тернер в интервью изданию InStyle пожаловалась, что во время съемок в сериале «Игра престолов» ей запрещали мыть голову.

«В первых сезонах мне можно было мыть голову, ведь я была юной аристократкой. Но к пятому сезону меня начали просить не мыть голову, и это было отвратительно», — вспоминает игравшая Сансу Старк девушка.

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По ее словам, искусственные снежинки из снежных автоматов застревали в ее волосах из-за того, что голова была жирная и липкая.

В конце концов Софи разрешили носить «грязный» парик, и она смогла мыть голову когда захочет.

Ранее была названа дата премьеры последнего сезона «Игры престолов».