Актера из «Глухаря» ложно обвинили в изнасиловании
Российского актера Тимура Ефременкова, известного по сериалам «Глухарь» и «Молодежка», ложно обвинили в изнасиловании. Об этом сообщают «Дни.Ру».
Мать пострадавшей девушки, Марина Таланова, заявила о факте изнасилования на ток-шоу. При этом сам артист признал, что провел с девушкой время, однако это имело место по обоюдному согласию.
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«Простите, каюсь. У нас был интим, но он был обоюдный. После этого мне бы в пору написать на вас заявление», — заявил Ефременков.
Ранее сообщалось, что Стивену Сигалу не станут предъявлять обвинения в изнасиловании.