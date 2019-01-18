Актера из «Глухаря» ложно обвинили в изнасиловании

Российского актера Тимура Ефременкова, известного по сериалам «Глухарь» и «Молодежка», ложно обвинили в изнасиловании. Об этом сообщают «Дни.Ру».

Мать пострадавшей девушки, Марина Таланова, заявила о факте изнасилования на ток-шоу. При этом сам артист признал, что провел с девушкой время, однако это имело место по обоюдному согласию.

Реклама

«Простите, каюсь. У нас был интим, но он был обоюдный. После этого мне бы в пору написать на вас заявление», — заявил Ефременков.

Ранее сообщалось, что Стивену Сигалу не станут предъявлять обвинения в изнасиловании.