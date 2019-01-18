Мединский отреагировал на критику фильма «Т-34»

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Министр культуры России Владимир Мединский возмутился из-за негативных отзывов о фильме «Т-34». Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом глава минкульта заявил на заседании рабочей группы Российского исторического общества по подготовке мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма.

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«Мне просто возмутительно сейчас читать некоторые отклики наших псевдо-кинокритиков и больших историков-любителей в интернете и на официальных средствах массовой информации по поводу феерически успешного фильма «Т-34», — заявил Мединский.

По его словам, больше всего критикуют «голливудский» финал фильма. При этом министр отметил, что ни разу не слышал подобных замечаний к другим картинам, например, к «Спасти рядового Райана».\

Ранее стало известно, что «Т-34» возглавляет российский прокат вторую неделю подряд.