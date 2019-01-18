Стало известно, кто исполнит гимн США на Супербоуле
Американская соул-певица, обладательница семи премий «Грэмми» Глэдис Найт исполнит государственный гимн США на Супербоуле. Об этом сообщает The Boston Globe.
По словам артистки, она гордится тем, что использует свой голос для «объединения и представления страны» в своем родном городе Атланте.
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Также на Супербоуле выступит группа Maroon 5, рэпер из Атланты Big Boi и Трэвис Скотт. Кубок будет транслировать телеканал CBS.
Ранее стало известно, что бойфренд Кайли Дженнер споет на Супербоуле.