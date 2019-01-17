Джейн Фонда призвала защитить «российское дело» от Белого дома

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Актриса Джейн Фонда заявила, что необходимо построить стену между Белым домом и расследованием «вмешательства России» в выборы в США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По ее словам, американцы имеют право знать итоги расследования «российского дела».

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Она также добавила, что власти США пытаются помешать данному расследованию.

Фонда подчеркнула, что США «нужна хорошая стена», чтобы отделить Белый дом от «российского вмешательства».

Ранее сообщалось, что Джейн Фонда сравнила президента США Дональда Трампа с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.