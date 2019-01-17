В Киеве ответили на вопрос о встрече Собчак с Порошенко

В пресс-службе украинского президента Петра Порошенко дали комментарий в связи с визитом российской телеведущей и экс-кандидата в президенты России Ксении Собчак в Киев. Об этом сообщает ФАН.

Отмечается, что в пресс-службе главы государства отказались отвечать на вопрос о том, рассматривает ли Киев ее приезд как «вмешательство во внутренние дела» страны. Кроме того, в пресс-службе не знают, состоится ли встреча Собчак с Порошенко.

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«Сегодня президент в командировке, в регионе», — заметили в пресс-службе.

Ранее Собчак отреагировала на слухи о встрече с Зеленским в Киеве.