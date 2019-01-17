Собчак отреагировала на слухи о встрече с Зеленским в Киеве

Российская журналистка, телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала свой приезд в Киев. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, ей поступают многочисленные звонки от журналистов после того, как стало известно, что она приехала в украинскую столицу. Она уточнила, что приехала к подруге.

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«То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да?» — задалась вопросом Собчак.

Она добавила, что в городе у нее много «гостеприимных» друзей.

Ранее в СМИ появилась информация, что Собчак прилетела в Киев для того, чтобы встретиться с кандидатом в украинские президенты Владимиром Зеленским.