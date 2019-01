На Ямайке станцевали и спели об инфляции

Банк Ямайки решил прибегнуть к нестандартному методу распространения информации о политике в отношении потребительских цен: они выпустили видеоролики, в которых танцоры и певцы хвастаются «низкой инфляций» в стиле регги, пишет агентство Bloomberg.

Кампания ямайского банка началась в декабре 2018 года. Видеоролики показаны на местном телевидении и выкладываются в твиттере банка, также на рекламных щитах по всей стране появились изображения бас-гитар и другого музыкального оборудования с надписью: «Низкая и стабильная инфляция для экономики — это то же, что и басовая линия для регги».

«Мы пытаемся привлечь внимание людей. Инфляция — это дело каждого, и мы хотим, чтобы это действительно стало делом каждого», — рассказал работник банка, придумавший кампанию.

По мнению заместителя губернатора по исследованиям и экономическому развитию Уэйна Робинсона, регги — это визитная карточка Ямайки, а «музыка есть в нашем ДНК». Оригинальная подача позволяет найти подход к жителям в вопросе инфляции.

«Низкая и стабильная инфляция — это сердцебиение экономики!» — называется последний опубликованный видеоролик в твиттере банка.

В октябре 2018 года ямайское правительство представило законопроект, согласно которому таргетирование инфляции является основной целью мандата центрального банка страны. С сентября 2017 года банк смог сохранить целевой показатель в 4–6% и надеется улучшить коммуникацию и отчетность в области денежно-кредитной политики с помощью своей новой стратегии.

Low and stable inflation is to the heartbeat of the economy! #BOJspeaks #InflationTargeting pic.twitter.com/6g9t2FovH7