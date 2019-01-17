СМИ подсчитали гонорары избившего жену Башарова
Стали известны примерные доходы скандального российского актера Марата Башарова. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, за один выход на театральную сцену он получает около 500-600 тыс. рублей. Сейчас артист задействован в двух постановках.
Как отмечается, его гонорар за один выпуск передачи «Битва экстрасенсов» в последнем сезоне составлял 500 тыс. рублей.
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Также он иногда принимает участие в съемках кино.
«Заработок актера уровня Башарова за один проект может составлять до десяти миллионов рублей. Если роль второстепенная, то максимум — 5 миллионов», — сказал источник издания в киноиндустрии.
Уточняется, что последний раз он принял участие в картине «Движение вверх».
Ранее сообщалось, что избивший жену Марат Башаров уехал во Францию.