СМИ подсчитали гонорары избившего жену Башарова

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Стали известны примерные доходы скандального российского актера Марата Башарова. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, за один выход на театральную сцену он получает около 500-600 тыс. рублей. Сейчас артист задействован в двух постановках.

Как отмечается, его гонорар за один выпуск передачи «Битва экстрасенсов» в последнем сезоне составлял 500 тыс. рублей.

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Также он иногда принимает участие в съемках кино.

«Заработок актера уровня Башарова за один проект может составлять до десяти миллионов рублей. Если роль второстепенная, то максимум — 5 миллионов», — сказал источник издания в киноиндустрии.

Уточняется, что последний раз он принял участие в картине «Движение вверх».

Ранее сообщалось, что избивший жену Марат Башаров уехал во Францию.