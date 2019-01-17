Комик и ЛГБТ-активистка Рози О'Доннелл предрекла Трампу арест к 2020 году

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Американская комедийная актриса, телеведущая и ЛГБТ-активистка Рози О'Доннелл заявила, что президент США Дональд Трамп к 2020 году скорее всего окажется за решеткой. Об этом сообщает TMZ.

Журналисты спросили О'Доннелл, верит ли она, что Трамп будет переизбран на второй срок. Она заявила, что этого не случится «ни за что на свете».

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По ее словам, к моменту очередных президентских выборов в США в 2020 году, жители страны восстанут против «тирании» Трампа и добьются, что нынешний президент окажется за решеткой.

Подробностей такого сценария она не привела.

В 2018 году американский актер Алек Болдуин называл Трампа «национал-социалистической опухолью» США.