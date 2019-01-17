Скончался продюсер «Дозоров» и «Иронии судьбы. Продолжение»

В Москве вечером 14 января скончался Алексей Кублицкий, который продюсировал российские блокбастеры «Ночной дозор», «Дневной дозор» и другие. Об этом сообщает портал «Блокнот».

По предварительной версии, Кублицкий скончался из-за оторвавшегося тромба. Точную причину смерти медики назовут после вскрытия.

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Кублицкий родился в Волгограде. Он окончил МГУ и выступил продюсером таких фильмов как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Млечный путь», «Высоцкий: спасибо, что живой». Также он был ведущим продюсером кинокартины «Иронии судьбы. Продолжение».

Прощание с Кублицким пройдет в четверг, 17 января, в морге подмосковного Красногорска. Похоронят его в родном Волгограде.