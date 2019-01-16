Умер Ильгам Шакиров

Татарский певец Ильгам Шакиров скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

«Ушел из жизни выдающийся представитель татарской музыкальной культуры, посвятивший всю свою жизнь пропаганде татарского национального музыкального искусства, легендарный певец, чье имя известно по всему миру, на песнях которой воспитывалось несколько поколений зрителей...Шакиров Ильгам Гильмутдинович», — говорится в сообщении.

Творческий путь Шакирова, длившийся 59 лет, был связан с Татарской государственной филармонией. Отмечается, что своим исполнением он дал вторую жизнь народным песням.