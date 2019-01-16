Путин поздравил Ланового с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил известного актера Василия Ланового с 85-летием. Текст обращения был размещен на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что это важное событие для всех любителей театра и кино.

«Яркие, незабываемые роли, созданные Вами за годы неустанного творческого поиска, стали подлинным эталоном актерского мастерства, примером преданного служения искусству», — отметил Путин.

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Глава государства также обратил внимание на гражданскую позицию актера, который содействует воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и уважения к «ратным страницам» российской истории.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил с юбилеем скульптора Зураба Церетели.